Шаманов прокомментировал планы США о нанесении поражения ИГ*

"Это вообще бесстыдство высшей категории. Поддерживаемые американцами и их союзниками бандиты по доброй воле России во взаимодействии с согарантами… были вывезены на автобусах из Гуты. Все эти попытки навести тень на плетень — это только является задачей ввести в заблуждение общественное мнение. Хотя, как показывает действительность, им все обратно и возвращается", — сказал РИА Новости Шаманов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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