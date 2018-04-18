Шаманов прокомментировал планы США о нанесении поражения ИГ* 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал заявления госдепа США о скором нанесении поражения террористической группировке ИГ* (запрещена в России) бесстыдством высшей категории.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что США и союзники в ближайшие «дни и недели» нанесут поражение группировке «Исламское государство»* (ИГ*) в Сирии и Ираке.
"Это вообще бесстыдство высшей категории. Поддерживаемые американцами и их союзниками бандиты по доброй воле России во взаимодействии с согарантами… были вывезены на автобусах из Гуты. Все эти попытки навести тень на плетень — это только является задачей ввести в заблуждение общественное мнение. Хотя, как показывает действительность, им все обратно и возвращается", — сказал РИА Новости Шаманов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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