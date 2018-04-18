Госдеп обвинил Россию и властей Сирии в блокировании переговоров в Женеве 

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США обвинили РФ и сирийское правительство в блокировании переговоров в Женеве, заявил и.о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.
"Мы поддерживаем политический процесс под эгидой ООН. К сожалению, этот политический процесс блокируют. И стороны, ответственные за это, довольно очевидны — сам сирийский режим и русские из-за отсутствия давления на режим в Дамаске", — сказал он, выступая в комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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