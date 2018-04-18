Ещё
Госдеп обвинил Россию и властей Сирии в блокировании переговоров в Женеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп обвинил Россию и властей Сирии в блокировании переговоров в Женеве 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США обвинили РФ и сирийское правительство в блокировании переговоров в Женеве, заявил и.о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.
"Мы поддерживаем политический процесс под эгидой ООН. К сожалению, этот политический процесс блокируют. И стороны, ответственные за это, довольно очевидны — сам сирийский режим и русские из-за отсутствия давления на режим в Дамаске", — сказал он, выступая в комитете по международным делам Палаты представителей США.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Стратегические цели России и США в Сирии не совпадают, заявили в госдепе Эксперты объяснили желание Эрдогана провести досрочные выборы в Турции Представители крупного итальянского бизнеса приедут на ПМЭФ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России
США заявили об атаке «российских наемников»
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам
МИД обратился к россиянам с предупреждением224
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение