Потерянное кольцо вернулось к женщине спустя 47 лет

47 лет назад американка осталась без своего кольца, не найдя его в шкафчике школьной раздевалки. Все эти годы она жила с мыслью, что ценное украшение у нее украли, однако спустя много-много лет кольцо нашлось и вернулось к свей хозяйке.

Кольцо, которое потеряла женщина, выдавалось ученикам за успехи, однако прилежной ученице удалось потерять такую ценную награду в собственном шкафчике. Женщина оставила кольцо там перед физкультурой, а после урока не обнаружила его. Она была уверена, что украшение украли, но, как оказалось, кольцо просто закатилось в щель и пряталось там почти полвека. Администрация школы обнаружила кольцо спустя 47 лет после его исчезновения, на нем был выгравирован 1971 год и инициалы «А. О.». Таким образом удалось найти его законную владелицу Ангелиту Оливарес и отдать ей то, что принадлежало ей все эти годы.

Женщина, конечно, безмерно обрадовалась такой неожиданной находке и сразу же надела кольцо на мизинец. Теперь, вероятно, Ангелита уже не выпустит кольцо из рук или спрячет его в шкатулку. Наверняка женщина захочет передать памятную вещь будущим поколениям и рассказать им эту необычную историю.

Обитатели просторов интернета с трудом поверили в реальность этого события. Они порадовались за Ангелиту и отметили, что такие случаи бывают крайне редко. Пользователи сети поведали, что считают женщину очень везучей, ведь её награда сохранилась целой и невредимой в течение такого огромного срока. Они вспомнили случаи из своей жизни и признались, что мечтают о возвращении когда-то потерянных ими вещей. «Как было бы круто, если бы ко мне вернулся мой тетрис, который я потерял 15 лет назад» «Как вам повезло!» «Я бы очень хотела вернуть свою разноцветную ручку. Сейчас такую уже не купишь!»

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