В Москве глава ТСЖ построил себе дачу на крыше многоэтажки

В столице председатель Товарищества собственников жилья (ТСЖ) на крыше одной из многоэтажек устроил настоящий персональный курорт, сообщает телеканал РЕН ТВ

Мужчина построил там дачный и поставил беседку, установил мангал для барбекю, все украсил зеленью, пол застелил искусственным газоном и даже расчертил на нем… футбольное поле. Кроме того, он там регулярно проводил бурные вечеринки.

Любителя пожить на широкую ногу пытались пристыдить соседи: мол, пока наверху цветут сады, внизу все осыпается.

Увидеть же все эти прелести на «крыше мира» жильцы дома смогли благодаря съемке с дрона.

По их словам глава ТСЖ Валерий Садовский выкупил последние два этажа дома, также в его владении находится чердак. И, видимо, войдя во вкус, решил обустроить под себя и крышу, которая, между прочим, считается общедомовой территорией.

Возможно, никто никогда не узнал бы, что на крыше дома возведен этот курорт. Но из уютного гнездышка председателя ТСЖ на головы жильцам стали вываливаться предметы интерьера. Сначала туристическая палатка, потом горшки с цветами.

Но самое главное, жалуются жильцы, Садовский не замечает проблем их дома. Элитная многоэтажка без должного ухода стала разваливаться. И помимо предметов интерьера вниз летит и облицовка. Парковку покрыла плесень. А горы мусора порой видно даже с самого верхнего этажа.

Правда, как отмечает телеканал, сейчас этой «виллой» на крыше заинтересовалась прокуратура . Правоохранители начали проверку по данному факту.