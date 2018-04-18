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Глава ТСЖ построил личный курорт на крыше многоэтажки в Москве
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Глава ТСЖ построил личный курорт на крыше многоэтажки в Москве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный «рай». На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле.
Мужчина регулярно проводил в своих владениях бурные вечеринки. Соседи пытались пристыдить главу ТСЖ, но увещевания должного эффекта не оказали.
Более того, на стражу своего спокойствия москвич поставил охрану, которая никого в зону отдыха председателя не пускает. Увидеть личный курорт удалось лишь с дрона. По словам жильцов дома, глава ТСЖ выкупил последние два этажа, еще в его владении находится чердак. Судя по всему, обустроить под себя мужчина решил и крышу, которая считается общедомовой территорией, передает РЕН ТВ.
"Разрешение на такие постройки узаконить невозможно, те, кто берутся за это дело, они нарушают законодательство и подлежат преследованию уголовному, ссылаясь на 159 статью, мошенничество. Те, кто берутся за узаконивание данных помещений и берут за это деньги, — это мошенники", — прокомментировал ситуацию Игорь Ким. Правоохранители уже начали проверку.
Примечательно, что с высоты своего положения председатель не замечает проблемы дома. Элитная многоэтажка без должного ухода стала разваливаться, парковку покрыла плесень, а горы мусора порой видно даже с самого верхнего этажа.
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