США готовы при необходимости применить силу против России в Сирии, заявили в Госдепе

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфронтации с Россией Сирии , но готовы при необходимости применить силу. Об этом говорится в его письменных показаниях перед международным комитетом Палаты представителей США, сообщает РИА «Новости»

Он заявил, что Вашингтон «выполнил свою часть по избежанию спирали эскалации» с Москвой

«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — отметил Митчелл.

Помощник госсекретаря заявил, что США «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя».