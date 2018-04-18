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США готовы при необходимости применить силу против России в Сирии, заявили в Госдепе
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США готовы при необходимости применить силу против России в Сирии, заявили в Госдепе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу. Об этом говорится в его письменных показаниях перед международным комитетом Палаты представителей США, сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что Вашингтон «выполнил свою часть по избежанию спирали эскалации» с Москвой.
«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — отметил Митчелл.
Помощник госсекретаря заявил, что США «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя».
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