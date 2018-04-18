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Как-то жиденько. Британия нашла для себя подходящее состояние
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Как-то жиденько. Британия нашла для себя подходящее состояние 

РИА Новости 2 часа назад
Британии все-таки не откажешь в последовательности. Коль решила «прижучить» Россию, то делает это по полной программе. По полной школьной программе. Правда, уже не по химии, по которой у Лондона явно была двойка, а по физике. Это же из нее известно, что вещество может находиться в трех агрегатных состояниях. Жидком, твердом и газообразном. Даже, решили затуманенные англосаксы, если это — придуманный ими же «Новичок».
Для начала про него сразу сказали, что газ. Но надо же было еще сказать, как он попал в Солсбери. Куда они только его ни «вдували». В багаж дочки Скрипаля, в гречку подруги дочки Скрипаля, в машину самого Скрипаля. Все не то и все никак. Руками-то не потрогаешь, а вещдок — вещь материальная. Думали-гадали, головы сломали, в итоге дошли до ручки. Казалось, совсем. Объявили, что это гель, нанесенный на ручку входной домашней двери. Мазь — это, конечно, тоже не твердо, но за это хотя бы можно было ухватиться.
По-настоящему хватились позже, когда умные люди — а там все-таки попадаются и такие — объяснили, что в таком случае замазано было бы все, за что брались Сергей и Юлия. Деньги, люди, кружки, вилки, двери иных заведений. В общем, опять пальцем в небо. Тут, видимо, кому-то и попался учебник физики за 7 класс. «Эврика, — вскрикнул он Архимедом, — бывает еще и жидкое состояние». Пригляделись, и на самом деле — почти как у древнего грека. Только наоборот. У него погрузили тело в жидкость — вытолкнули жидкость. Здесь погрузили жидкость в тело — вытолкнули тело.
"Закон Скрипаля" — так могли бы они назвать свое открытие. Не стали. Объявить о нем доверили скромному министерству природы и сельского хозяйства. Почему ему, а не МВД, например, или не МИДу с Минобороны, как бывало? Потому что только оно еще пургу и не несло. А министерству образования и науки не пристало. Там-то понимают, что в этой версии нет ни того, ни другого. Вся доказательная база сводится к идиоматическому прецеденту. Если капля никотина убивает лошадь, то капля «Новичка» может слегка срубить человека. Слегка — это потому что капля же, а не ведро.
И главное, все сходится. Ведь хлебнули же Скрипали горя. Иной вопрос, если это раствор, то это точно — не «Новичок». Водная среда А-234 противопоказана — он в ней теряет все свои «полезные» для нанесения непоправимого вреда здоровью нервно-паралитические свойства. То есть, от грозного боевого газа даже газиков не остается. Впрочем, даже если бы следствие вели колобки, и те бы догадались, что это — не «Новичок». А уж скорее BZ.
И не только потому, что симптомы Скрипалей явно указывают на отравление ядом, который стоял на вооружении армий США и Соединенного Королевства. А потому, что аббревиатура у него уж больно под этот случай подходящая, если подразумевать под ней British Zero. Британский ноль. Но с жидкостью они, похоже, наконец, угадали. А в каком еще виде могут быть те, кто сел в лужу. И, видимо, какое бы они еще состояние этому своему веществу ни придумали, уже ясно, что вещество это у них точно не серое.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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