СМИ сообщили о первом официальном заявлении о выходе из Шведской академии

СТОКГОЛЬМ , 19 апр — РИА Новости Людмила Божко . Первое официальное заявление о выходе из состава Шведской академии, присуждающей ряд наград, подала писатель и литературовед Лотта Лотасс, сообщает в четверг шведская газета Dagens nyheter.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии — 18 членов, которые выбираются пожизненно. В среду стало известно, что нынешний покровитель Шведской академии, король Швеции Карл XVI Густав, из-за кризиса в академии на фоне прошлогодних разоблачений сексуальных домогательств решил изменить устав учреждения, чтобы он позволял в будущем добровольный выход из его состава. Теперь, если кто-либо из академиков не участвует в работе учреждения два года, он может считаться покинувшим академию.

"Согласно новым правилам я фактически считаюсь вышедшей (из академии — ред.), но я все же кладу сегодня заявление в почтовый ящик, чтобы все было правильно с формальной точки зрения", — заявила Лотасс, чьи слова приводит газета. Членом академии ее выбрали в 2009 году, однако свою работу там она приостановила в 2016 году. Писателя, таким образом, можно считать одной из первых в истории академии, официально подавшей заявление о ее выходе после сообщений об изменении устава, отмечает издание. Вместе с тем, в истории академии был лишь один подобный случай. В 1881 году из ее состава по собственному желанию вышел граф Хеннинг Хамильтон. Решение было вызвано скандалом о хищении, к которому оказался причастным граф.

Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, было назначено внутреннее расследование. Кроме того, он женат на одной из членов академии. Сам деятель отвергал обвинения, но напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имя директора стокгольмского литературного клуба Жана-Клода Арно и его супругу Катарину Фростенсон. В конце прошлой недели стало известно, что она приняла решение сделать перерыв в работе в академии.

Проведенное расследование вызвало раскол среди академиков. Несколько дней назад три писателя объявили, что приостанавливают работу в академии, так как, по их словам, старейшее культурное учреждение Швеции берет на себя мало ответственности за скандальные поступки Арно. Приостановила свою работу в академии и ее постоянный секретарь Сара Даниус . Она также сообщила о выходе из академии, но пока неизвестно, сделала ли она это официально.

Расследование показало, что за последние несколько лет произошла утечка семи имен Нобелевских лауреатов до официальной их презентации. По данным газеты Dagens nyheter, которая ознакомилась с результатами расследования, все тот же культурный деятель мог быть источником утечки секретной информации о Нобелевских лауреатах в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.

Адвокат этого деятеля Арно Бъерн Хуртиг в комментарии газете назвал такую информацию абсурдом.

На нестабильность в Шведской академии были вынуждены обратить внимание и члены правления Нобелевского фонда, которые на прошлой неделе призвали Шведскую академию конфиденциально разобраться с внутренними конфликтами и провести достойную работу по выбору Нобелевского лауреата этого года.

Кризис в Шведской академии обнажил и другие проблемы, отмечает газета. Академия много делает для сохранения и развития шведского языка и литературы, переиздает классическую литературу, издает современные словари, поддерживает проекты по развитию навыков чтения среди населения. Однако, как замечают журналисты, ей для преодоления кризиса следует отказываться от традиционных методов работы «под грифом секретности» и переходить к прозрачности.