Шведский король изменит устав присуждающей Нобелевскую премию академии

СТОКГОЛЬМ , 18 апреля. / ТАСС /. Король Швеции Карл XVI Густав внесет изменения в устав присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии. Об этом в среду сообщила пресс-служба королевского двора.

"Я намерен дополнить устав Шведской академии таким образом, чтобы было ясно, что из академии можно выйти по собственному желанию. Кроме того, тот, кто не участвовал в ее работе более двух лет, считается покинувшим академию, даже если он официально не просил отставки", — пишет его величество в пресс-релизе.

По его мнению, исходным пунктом в шведском и международном праве является то, что любой, кто больше не желает быть членом организации, может уйти. Эта должно касаться и Шведской академии.

"Я начал консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в уставе относительно ухода из нее", — добавил монарх.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов — в настоящее время пожизненно.

По правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в академии на практике в ней осталось 12 литераторов, а один уже заявил о намерении уйти. И авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.

Скандал в академии

Ранее Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений известного деятеля культуры в домогательствах со стороны 18 женщин. Речь идет о Жан-Клоде Арно — муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных расследования сразу трое литераторов — Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниум и Катарины Фростенсон. Еще в прошлом году поэт Лотта Лотасс объявила, что больше двух лет не участвовала в работе академии и не считает себя ее членом, а поэт Сара Стридсберг также заявила о намерении уйти.

Скандал в Шведской академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Согласно опубликованным результатам опроса социологического центра Novus, такого мнения придерживаются 62% респондентов. Кроме того, 29% участников опроса считают, что следует сменить всех членов академии.