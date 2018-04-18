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Представители молодежной палаты Печатников стали участниками районного субботника
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Представители молодежной палаты Печатников стали участниками районного субботника 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Молодежная палата района Печатники (МП) стала участником субботника, который прошел в народном парке 14 апреля. Информация об этом появилась в официальной группе МП.
«С самого утра мы вышли на субботник, где занимались уборкой парка на территории катка и набережной зоны, где оборудована площадка для шашлыков в парке Печатники. В субботнике вместе с нами приняли участие более сотни людей, были и жители близлежащих домов, сотрудники управы и МФЦ и др., — говорится в сообщении.
Всех участников субботника накормили на полевой кухне.
Напомним, следующий субботник пройдет в Печатниках 21 апреля. (то)
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