Представители молодежной палаты Печатников стали участниками районного субботника

Молодежная палата района Печатники (МП) стала участником субботника, который прошел в народном парке 14 апреля. Информация об этом появилась в официальной группе МП.

«С самого утра мы вышли на субботник, где занимались уборкой парка на территории катка и набережной зоны, где оборудована площадка для шашлыков в парке Печатники. В субботнике вместе с нами приняли участие более сотни людей, были и жители близлежащих домов, сотрудники управы и МФЦ и др., — говорится в сообщении.

Всех участников субботника накормили на полевой кухне.

Напомним, следующий субботник пройдет в Печатниках 21 апреля. (то)