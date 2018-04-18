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В Керчи поздравили ветеранов органов внутренних дел
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В Керчи поздравили ветеранов органов внутренних дел 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ежегодно 17 апреля в России отмечается профессиональный праздник, посвященный ветеранам МВД России, праздник по-настоящему мужественных и преданных Родине людей.
В этот день в управлении МВД России ветеранов встречали действующие сотрудники, сослуживцы, а также родные и близкие люди. В адрес ветеранов органов внутренних дел прозвучало много добрых и теплых слов благодарности за многолетнюю и преданную службу по защите закона и правопорядка, обеспечению безопасности и спокойствия наших горожан.
Как сообщил НСН глава администрации города Керчи Сергей Бороздин, ветеранам ОВД были вручены медали и благодарности ведомства, благодарственные листы и ценные подарки от Совета ветеранов УМВД России по городу Керчи и городской ветеранской организации.
По сложившейся традиции молодые сотрудники органов внутренних дел, впервые поступившие на службу, приняли Присягу и дали клятву с честью служить Родине и народу. Ветераны, в свою очередь, дали наставление молодым сотрудникам и пожелали добросовестно выполнять служебный долг.
Присутствующие почтили память погибших при выполнении служебного долга коллег минутой молчания, а молодые сотрудники возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников органов внутренних дел, расположенном на здании управления МВД России по городу Керчи.
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