В Керчи поздравили ветеранов органов внутренних дел

Ежегодно 17 апреля в России отмечается профессиональный праздник, посвященный ветеранам МВД России , праздник по-настоящему мужественных и преданных Родине людей.

В этот день в управлении МВД России ветеранов встречали действующие сотрудники, сослуживцы, а также родные и близкие люди. В адрес ветеранов органов внутренних дел прозвучало много добрых и теплых слов благодарности за многолетнюю и преданную службу по защите закона и правопорядка, обеспечению безопасности и спокойствия наших горожан.

Как сообщил НСН глава администрации города Керчи Сергей Бороздин, ветеранам ОВД были вручены медали и благодарности ведомства, благодарственные листы и ценные подарки от Совета ветеранов УМВД России по городу Керчи и городской ветеранской организации.

По сложившейся традиции молодые сотрудники органов внутренних дел, впервые поступившие на службу, приняли Присягу и дали клятву с честью служить Родине и народу. Ветераны, в свою очередь, дали наставление молодым сотрудникам и пожелали добросовестно выполнять служебный долг.

Присутствующие почтили память погибших при выполнении служебного долга коллег минутой молчания, а молодые сотрудники возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников органов внутренних дел, расположенном на здании управления МВД России по городу Керчи.