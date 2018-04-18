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Татьяна Сергеева официально стала главой Котласского района
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Татьяна Сергеева официально стала главой Котласского района 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы МО «Котласский муниципальный район» Татьяны Сергеевой. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.
23 марта Татьяна Сергеева была избрана на эту должность Собранием депутатов. Годом ранее — в мае 2017 года — депутаты одобрили ее назначение временно исполняющей обязанности главы Котласского района. До этого Татьяна Сергеева возглавляла районное управление образования, в котором успешно проработала более 16 лет.
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