Татьяна Сергеева официально стала главой Котласского района

Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы МО «Котласский муниципальный район» Татьяны Сергеевой . Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.

23 марта Татьяна Сергеева была избрана на эту должность Собранием депутатов. Годом ранее — в мае 2017 года — депутаты одобрили ее назначение временно исполняющей обязанности главы Котласского района. До этого Татьяна Сергеева возглавляла районное управление образования, в котором успешно проработала более 16 лет.