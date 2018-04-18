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Глава Адыгеи провел прием граждан
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Глава Адыгеи провел прием граждан 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл приём граждан. Большинство обращений поступило от малоимущих и многодетных семей, инвалидов и пенсионеров.
Жители обратились к руководителю региона за содействием в решении различного рода проблем. Просьбы касались капитального ремонта и технического состояния многоэтажных домов, улучшения жилищных условий, в том числе выделения участков под индивидуальное жилищное строительство семьям с 3 и более детьми, участия в программе по обеспечению жильем молодых семей.
По каждому обращению Мурат Кумпилов дал соответствующие поручения главам муниципалитетов и руководителям профильных министерств.
В ходе диалога прозвучали и слова благодарности от граждан, которые отмечали позитивные изменения в Адыгее, деятельное участие руководства региона в решении личных вопросов и проблем жителей региона.
«Для нас не может быть чужих проблем. Ни один вопрос не будет оставлен без внимания. Считаю, что в работе с гражданами не может быть формального подхода. Органы власти на местах должны не только четко выполнять свои обязанности, но и быть чуткими и внимательными к жителям, видеть проблемы людей и оперативно отзываться на их просьбы», — отметил Мурат Кумпилов.
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