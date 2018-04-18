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Глава ДВМС столицы и посол Испании договорились проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде
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Глава ДВМС столицы и посол Испании договорились проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, министр правительства столицы Сергей Черемин и посол Испания в России Игнасио Ибаньес Рубио договорились проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде, а также в Малаге и Сан-Себастьяне. Об этом сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
«Стороны обсудили возможности подписания двусторонней программы сотрудничества правительством Москвы с мэрией Мадрида и автономным сообществом Мадрид в сфере городского управления, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, информационных технологий. Стороны договорились также проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде, Малаге и Сан-Себастьяне», — говорится в сообщении.
Также стороны в ходе встречи обсудили пути развития сотрудничества Москвы и Мадрида.
Кроме того, С. Черемин передал приглашение представителям мэрии Мадрида принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 17 по 22 июля. «Также министр предложил испанским школьникам попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября в Москве», — добавила пресс-служба.
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