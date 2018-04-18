Глава ДВМС столицы и посол Испании договорились проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде

«Стороны обсудили возможности подписания двусторонней программы сотрудничества правительством Москвы с мэрией Мадрида и автономным сообществом Мадрид в сфере городского управления, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, информационных технологий. Стороны договорились также проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде, Малаге и Сан-Себастьяне», — говорится в сообщении.

Также стороны в ходе встречи обсудили пути развития сотрудничества Москвы и Мадрида.

Кроме того, С. Черемин передал приглашение представителям мэрии Мадрида принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 17 по 22 июля. «Также министр предложил испанским школьникам попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября в Москве», — добавила пресс-служба.