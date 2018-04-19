Льготы привлекли в индустриальные парки Тюменской области 14 резидентов

"Для размещения новых производств в области уже работает три индустриальных парка. Резиденты парков сразу получают пакет услуг: площадку с минимальной арендной платой, налоговые льготы и доступ ко всей инфраструктуре поддержки бизнеса. Эти условия привлекли на площадки индустриальных парков 14 резидентов. В конце 2017 года мы приступили к созданию агроиндустриального парка «Ишимский», на его площадке планируем реализацию проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе с применением современных методов биотехнологий", — сказал он.

По словам Якушева, благодаря расширению ассортимента местной продукции и росту товарооборота эти проекты будут способствовать развитию экономических связей региона. «Мы подчиняем все инструменты финансовой поддержки единой задаче — это стимулирование инвестиционной активности и развитие экономики. Принято решение о применении единой ставки в 3% для всех инвестиционных займов и микрозаймов и нулевой ставки по инвестзаймам для резидентов индустриальных парков „Богандинский“ и „Ишимский“, — сказал губернатор.

В 2016 году в области было открыто три парка — в Тюмени индустриально-логистический парк ДСК-500 и в поселках Боровский и Богандинский. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар, все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются в рамках отдельно принятого закона.

Ранее сообщалось, что первые резиденты в агроиндустриальном парке в Ишиме могут появиться в 2018 году. Здесь планируются к реализации три крупных инвестиционных проекта: зернохаб, который будет обслуживать не только предприятия Тюменской области, но и соседних регионов, и два завода по переработке пшеницы.