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Индустриальный парк «Богандинский» в Тюменской области получил сертификат соответствия
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Индустриальный парк «Богандинский» в Тюменской области получил сертификат соответствия 

Rambler News Service 2 часа назад
Индустриальный парк «Богандинский» в Тюменской области получил сертификат соответствия Национальному стандарту ГОСТ Р 56301 — 2014, пишет издание NashGorod со ссылкой на Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.
Документ подтверждает, что площадка была организована на высоком уровне, а также информационную открытость и готовность индустриального парка оказывать широкий спектр услуг своим резидентам.
В ближайшее время на территории индустриального парка будет создан производственный инкубатор, представляющий собой два цеха по 1 тыс. «квадратов» каждый. На территории инкубатора компании-арендаторы смогут локализовать небольшие технологичные производства с целью дальнейшего строительства своих производственных мощностей уже на земельных участках парка.
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