Парк на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону откроют 1 мая

Согласно информации из официальных источников, площадь парка, на обустройство которого направлено около 695 млн рублей, составляет 16 га.

На этой территории оборудованы велосипедные дорожки, спортивные площадки и тренажерные комплексы, детская игровая зона, установлены малые архитектурные формы, а также садово-парковые диваны с изображением герба Ростова-на-Дону и названия города на английском языке.

Аллеи вымощены плиткой «под булыжник». Гранитная подпорная стена отделяет парк от пляжной зоны.

Планируется, что парк станет одним из популярных мест отдыха ростовчан и гостей города.