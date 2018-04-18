Парк на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону откроют 1 мая 

Согласно информации из официальных источников, площадь парка, на обустройство которого направлено около 695 млн рублей, составляет 16 га.
На этой территории оборудованы велосипедные дорожки, спортивные площадки и тренажерные комплексы, детская игровая зона, установлены малые архитектурные формы, а также садово-парковые диваны с изображением герба Ростова-на-Дону и названия города на английском языке.
Аллеи вымощены плиткой «под булыжник». Гранитная подпорная стена отделяет парк от пляжной зоны.
Планируется, что парк станет одним из популярных мест отдыха ростовчан и гостей города.