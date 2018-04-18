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ЦБ исключил PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг
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ЦБ исключил PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг 

Ведомости 30 минут назад
Центробанк России исключил PayPal (ООО НКО «ПэйПал Ру») из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По мнению регулятора, компания не отвечает новым критериям отбора в этот реестр, которые были введены в ноябре 2017 г.
Обновленный реестр был опубликован в «Вестнике Банка России» и на сайте регулятора 11 апреля. Как отмечает «Интерфакс», ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 г.
Как пояснили в компании, по новым требованиям ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля объема электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год. ЦБ больше не учитывает переводы электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт. «НКО „ПэйПал РУ“ более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», — добавили в пресс-службе PayPal.
В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор не комментирует действующие финансовые организации. Отбор в реестр происходит по критериям, оценка на соответствие им проводится каждый год.
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