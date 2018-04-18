ЦБ исключил PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг

Обновленный реестр был опубликован в «Вестнике Банка России» и на сайте регулятора 11 апреля. Как отмечает «Интерфакс» , ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 г.

Как пояснили в компании, по новым требованиям ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля объема электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год. ЦБ больше не учитывает переводы электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт. «НКО „ПэйПал РУ“ более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», — добавили в пресс-службе PayPal.

В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор не комментирует действующие финансовые организации. Отбор в реестр происходит по критериям, оценка на соответствие им проводится каждый год.