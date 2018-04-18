PayPal исключен из числа значимых платежных компаний 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Банк России исключил компанию PayPal из реестра значимых кредитных организаций.
Центральный банк РФ исключил из реестра ООО НКО «ПэйПал Ру», дочернюю структуру американской компании PayPal, входившей в список значимых кредитных организаций России с 2014 г.
В комментариях агентству «Интерфакс» представитель PayPal отметил, что исключение из реестра произошло после изменения критериев оценки значимости организаций со стороны Банка России.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Согласно новым требованиям, кредитная организация может быть признана значимой только в том случае, если доля объема электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% объема переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в РФ за календарный год, при этом объем переводов электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт, больше не учитывается». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] После исключения из реестра значимых кредитных организаций PayPal в России не подпадает под требования закона "О национальной платежной системе". Таким образом, американская компания теперь не обязана взаимодействовать с операционным и платежным клиринговым центрами национальной системы платежных карт (НСПК).