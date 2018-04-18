Полный Мундиаль! Сочи — город будущего, который застрял в прошлом

«Советский спорт» продолжает оценивать города-организаторы ЧМ-2018 по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, а также готовность стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных апартаментов, точек питания и развлекательной инфраструктуры — важнейшие аспекты для болельщиков, которые приедут сюда в июне 2018 года на футбол.

На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, как готовится к чемпионату мира Ростов-на-Дону, который мы посетили еще до первого матча на новом стадионе. Поздно вечером к ростовском вокзалу подъехал знаменитый двухэтажный поезд, в котором мы уютно устроились на верхней полке первого этажа (это удобнее, чем на втором этаже), чтобы на следующее утро проснуться уже в Сочи

— К Лоо подъезжаем, просыпайтесь! — проплыла по проходу проводница, пытаясь расшевелить пока еще немногочисленных туристов в 7:30 утра — почти за час до прибытия в Сочи.

Город: 9 Даже после Ростова-на-Дону город Сочи показался раем, не говоря уже о Москве , в которой в тот день еще лежал снег. Но мы же оцениваем не погоду, а подготовку города к чемпионату мира по футболу.

Сочи в этом вопросе опередил всех. Город был готов к грандиозному спортивному празднику еще в 2014 году, когда здесь проходила зимняя Олимпиада. С тех пор оставалось только переоборудовать стадион да немного подмести улицы. Инспектировать такой город, в котором все готово — дело неблагодарное. Но кто-то должен был им заняться.

Что тут скажешь, с тех пор, как Сочи получил право проводить Олимпийские игры, город потихоньку начал превращаться в приличный курорт европейского уровня. Пешеходные дорожки уложены плиткой, повсюду разбросаны приятные кафе и рестораны, из каждого угла на тебя глядят пальмы, по улицам рассредоточились лотки со свежими фруктами и традиционными курортными товарами. Над набережной высятся отреставрированные отели, громыхает музыка в концертном зале «Юбилейный»… Не Сочи, а Ницца какая-то.

Даже частный сектор, который, как это обычно бывает в южных городах, занимает значительную часть территории, выглядит намного приличнее, чем в том же Ростове-на-Дону с обшарпанными зданиями, и, тем более, чем в Самаре , где мимо некоторых деревянных частных домов было страшно проходить.

Мы привыкли, что в городах-хозяевах ЧМ-2018 власти всеми силами стараются подчеркнуть принадлежность к празднику. Сочи — не исключение. Но до сих пор гораздо чаще в городе встречаются символы Олимпиады четырехлетней давности. Забивака пока проигрывает в неравной битве с Мишкой, Зайкой и Леопардом.

Стадион: 8 К готовности сочинского стадиона «Фишт» вопросов нет никаких. Он уже принимал матчи Кубка конфедераций. Единственное, что не понравилось действующим чемпионам мира из Германии — посещаемость их матчей. Трибуны были, если не наполовину, то на треть пустыми — это точно. На чемпионате мира такого не будет. На игру между Испанией Португалией , которая пройдет здесь, и вовсе можно было бы продать раз в пять больше билетов, чем предусматривает вместимость арены. Вопросы к Сочи есть по другому поводу.

Во-первых, в городе до сих пор нет команды, которая играла бы на этом стадионе. Вроде есть планы перевезти сюда «Динамо» из Санкт-Петербурга , но официально об этом пока никто не заявлял, до и команда первой лиги — не уровень такого красавца-стадиона. Да и народ к футболу из-за этого не приучен.

Во-вторых — стоимость арены, которую сначала построили, а потом почти три года перестраивали, потратив почти столько же, сколько в Европе тратят на новый стадион. Но об это уже было сломано столько копий, что заново поднимать тему даже не хочется.

Транспорт: 8 Первый транспорт, с которым мы столкнулись в Сочи — поезд, прибывший на вокзал. Ни к тому, ни к другому вопросов нет. В сочи в большинстве случае едут новые составы с розетками и подзарядками в каждом купе, кондиционерами, свежим постельным бельем, чистыми туалетами в большом количестве и вышколенными проводницами. Вокзал — тоже на уровне. Ремонт не идет — все готово к приему болельщиков. Единственный минус — выход с платформы организован как-то странно — через дальнюю часть перрона — прямо на улицу.

Улетали мы из аэропорта, который тоже готов ко всему. Больше не будет знаменитых фотографий с туалетами, недостроенных зон, прикрытых фанерными щитами, шума, грязи и толп рабочих. Зоны ожидания, конечно, могли бы быть и попросторнее, но и так сойдет.

По городу, если речь идет о городе Сочи, а не о Большом Сочи, в который входит несколько населенных пунктов, проще всего передвигаться на такси. Мы продолжаем настаивать на том, чтобы вы заказывали автомобиль через приложение. Вас будут возить те же водители, только цена будет заметно ниже, чем та, которую вам предложат на улице.

Матчи будут проходить не в самом Сочи, а в Олимпийском парке, который находится неподалеку от Адлера. И в Адлер, и в Олимпийский парк идет скоростная электричка, которая на время чемпионата мира, как это было во время Олимпиады, наверняка будет бесплатной. Такая же электричка будет доставлять гостей ЧМ-2018 в аэропорт — очень удобно.

Общественный транспорт для гостей города, как это водится в России , будет сложен для понимания. Зато по Сочи курсируют вполне опрятные небольшие автобусы. Так что, даже, если вам придется воспользоваться общественным транспортом, большого дискомфорта вы не испытаете.

Размещение: 9 С размещением в Сочи плохо было только в 90-е годы, когда сюда на лето выезжала вся Россия. Пансионаты — только по блату, гостиницы — за огромные деньги, а частный сектор — дешево и сердито, зачастую с удобствами на улице.

XXI век, рост благосостояния населения и частного бизнеса, Олимпийские игры и Кубок конфедераций подарили городу не только огромный номерной фонд отелей любой категории, но и вполне комфортабельные частные апартаменты, которые теперь будут снимать гости ЧМ-2018.

В Сочи после Олимпиады 2014 года скорее существовала проблема переизбытка квадратных метров, которые построили для спортсменов, волонтеров, журналистов и официальных делегаций. За четыре года их вроде научились использовать. Так что летом 2018 года гостям Сочи будет где жить, а цены, благодаря высокой конкуренции, не будут кусаться.

Мы разместились в отеле «Цветной 5», который пока не проходил официальной сертификации и не получал никаких «звезд». По закону одноместный номер на время ЧМ-2018 в такой гостинице не должен стоить больше 3 тысяч рублей. Однако арендовать его на время чемпионата мира предлагают за 8800 рублей — завышение почти на 200%. Не так сильно, как в остальных городах, но все же…

По итогу мы переночевали в отличном отеле, в который нас заселили в 8 утра и даже не попросили доплату за раннее прибытие, что так часто встречается в Европе. В отеле было чисто и тепло. Единственный минус — звукоизоляция. Ночью было слышно, как кто-то из соседей в полной мере наслаждался гостеприимностью Сочи и его жительниц.

Общепит: 7 Если город расположен на берегу моря, значит, его коньком должны быть морепродукты. Логика железная, но в Сочи она не работает. Рыболовецкий промысел здесь развит заметно хуже туристического, поэтому, заказывая рыбу, вы скорее всего будете есть привозные товары, а не те, что еще недавно плескались в мутных водах Черного моря. О креветках, мидиях и прочей экзотике и говорить не стоит.

Зато в Сочи, как и в Ростове-на-Дону, в большом почете кавказская кухня, которую отведать мы рекомендуем. Здесь вкусными будут даже шашлыки, которые вы купите просто, прогуливаясь на улице. В ресторанах отобедать шашлычком — вообще шик.

Естественно, есть в Сочи и стандартные рестораны итальянской, азиатской, европейской и американской кухонь. Правда, во многих бюджетных заведениях, если вы не готовы платить, как в московских ресторанах, вы получите кавказское переосмысление знакомых блюд: салат цезарь с майонезом, бургер со странными булочками, стейк с ткемали или аджикой… Будет вкусно, но нестандартно. Здесь по аналогии со средиземноморской кухней появился даже свой аналог — черноморская кухня. Видимо, мы как раз и перечислили ее особенности.

Единственный способ получить что-то, соответствующее стандартам — зайти в фаст-фуд. Даже в сочи гамбургер останется гамбургером, а картошка фри — картошкой фри.

Досуг: 10 Для большинства россиян и гостей города досуг в Сочи вполне может ограничиться просто морем со всеми вытекающими из этого последствиями в виде морских прогулок на катерах, покатушек на бананах, гонок на водных мотоциклах и т.д.

Но Сочи — это не только море. В городе есть собственный парк развлечений «Ривьера», в котором можно и повеселиться, и испугаться, и детей развлечь, и взрослым не заскучать. Для релакса, как бы допотопно это не звучало, есть огромный дендрарий, путь на который лежит через живописную канатную дорогу. Развлечения можно найти даже по пути на футбол, в Олимпийском парке. Здесь и автомобильные музеи, и еще один парк развлечений с американскими горками, и всевозможные средства передвижения по парку от обычных велосипедов, до скоростных электро-байков.

От Сочи и Адлера идут скоростные электрички в Красную Поляну. На сноубордах и лыжах летом там, конечно, не покатаешься, но просто погулять — уже приятно, особенно с теми потрясающими видами, которые открываются, если вы подниметесь на канатной дороге на самую большую высоту.

Там же расположен и знаменитый скай-парк Сочи, в котором можно с моста прыгнуть в глубокое ущелье и повиснуть на резинке, привязанной к вашим ногам. Здесь же — тарзанки, качели над пропастью и просто прогулки по подвесному мосту, которые вы не забудете никогда в жизни.

В общем, если вы жаждете развлечений и приключений, Сочи — это как раз то место, которое способно утолить ваш голод. И это мы еще ничего не сказали про сочинские казино, ведь город — это едва ли не единственная удобно расположенная игорная зона в нашей стране.

Средний балл: 8,5