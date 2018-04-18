Ещё
За кулисами «сирийского голливуда»: найдены свидетели постановки съемок «химатаки» в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За кулисами «сирийского голливуда»: найдены свидетели постановки съемок «химатаки» в Думе 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Съемочной группе военного корреспондента канала «Россия» в Сирии Евгения Поддубного удалось отыскать непосредственных участников постановочной съемки якобы химической атаки в городе Дума. Голодающих детей боевики заманивали едой. А затем, использовали для провокационных кадров, которые впоследствии и распространили через организацию «Белые каски». Получены уникальные свидетельства, которые не могут не быть учтены в расследовании.
11-летний житель города Дума пока не знает, что, скорее всего, станет знаменитым. Ребенок — живое доказательство того, что страны Запада напали на суверенную страну, используя в качестве предлога фальсифицированные данные радикальных исламистов.
Хасан Диаб 7 апреля на видео: неизвестные люди оказывают мальчику первую помощь в госпитале Думы после «химической атаки». Делают вид, что помогают — обливают водой, трясут. Мокрый и испуганный Хасан не понимает, что происходит вокруг. Уже вечером того же дня он был дома. Теперь понятно — за здоровье ребенка переживать не стоит. Вот что мальчик рассказал в эксклюзивном интервью каналу «Россия».
"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу. И как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми", — рассказывает Хасан Диаб.
На видеоролике Хасан быстро узнал себя. Отец мальчика — Омар — говорит, боевики ничего не объясняли ребенку. Просто кричали на улице, звали всех прийти на «точку» — так в Думе называли госпиталь.
"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис. И всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — констатирует отец мальчика Омар Диаб.
Хасан чувствует себя прекрасно и, конечно, пока не понимает, почему к нему теперь приковано столько внимания. На самом деле ребенку повезло, что остался жив. Как известно, часто в ходе таких мероприятий иностранные спецслужбы свидетелей не оставляют. Боевики в Думе вообще бросили много улик, судя по всему, там что-то пошло не так.
В зале госпиталя Думы активисты «Белых касок» снимали последствия «химической атаки. Теперь понятно — кадры постановочные. Об этом говорят и работники больницы.
Сегодня в госпитале работает та же смена, что дежурила в день инсценировки. Медработник рассказывает, как развивались события 7 апреля.
»Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из этого шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал: «Химическая атака! Химическая атака!» И люди начали поливать себя водой. На самом деле, там не было никаких признаков для этого", — рассказывает сотрудник больницы сирийского города Дума Бараа Бадран.
Еще один фрагмент паззла, который позволяет взглянуть на всю картину в целом — подпольная лаборатория радикалов. Судя по всему, боевики использовали эту подпольную лабораторию для того, чтобы подготовить провокацию с использованием химического оружия в Думе. Здесь же производили хлор, здесь найдена и техническая документация, и реагенты.
Боевики могли производить здесь отравляющие вещества для собственных военных целей. В Сирии за последние несколько лет независимыми экспертами зафиксировано десятки случаев применения химоружия радикалами. Но на Западе эти случаи не замечают. Впрочем, понятно почему.
Вести.Ru: последние новости
Трамп рассказал о "схватке с русскими", в которой "погибло много людей" Гвардиола получит на усиление "МанСити" 200 млн фунтов стерлингов Минторг США определил пошлины на алюминий из Китая
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию304
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»301
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля91
Путин ввел новую меру пресечения306
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение