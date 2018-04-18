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Реквизит «Белых каскок», снявших фейковые ролики о химатаках: эксклюзивные кадры
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Реквизит «Белых каскок», снявших фейковые ролики о химатаках: эксклюзивные кадры 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики одной из группировок в спешке пытались замести следы и просто выбросили противогазы, одежду и каски на свалку.
Десятки противогазов, в том числе западного производства, предметы одежды, и самое любопытное — каски белого цвета, ставшие символом лжи и провокаций — все это обнаружил житель города Дума Уммар.
«Фургон террористов остановился на свалке. Из него вышли два человека в форме «Джейш аль Ислам»* и выгрузили несколько мешков. Когда они уехали, решил спуститься и проверить, кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку — так часто происходило в последние дней 10 перед их уходом из Думы. Развернул мешки и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок» — рассказал Уммар.
По всей видимости, так бесхитростно белокасочники решили избавиться от реквизита, использовавшегося во время съемок того самого ролика, который спровоцировал резкое обострение вокруг Сирии, а после удара коалиции — вообще поставившего под угрозу мирное урегулирование кризиса.
«Место, где как они заявили была химатака, рядом с моим домом. Была б там атака, она бы отразилась и на нас. Расстояние до нас небольшое. Я живу с женой и четырьмя детьми. Мы если б и не погибли, отравились бы и запах какой-то почувствовали. Но мы ничего не почувствовали и вообще все здоровы», — пояснил житель Думы Абу Аззаб.
За семь лет боевики успели прорыть под городом Дума десятки километров тоннелей. Некоторые из них вели к замаскированным бункерам. В них находились сотни бронежилетов и защитных масок, бочки с реактивами, мешки с пока неопознанными химическими веществами иностранного производства и минометные боеприпасы, которые начинялись этим порошком.
Что-то боевики в спешке уничтожить не успели, хотя перед уходом пытались замести следы и сжигали свои штабы и склады. Но оставленных улик достаточно, чтобы предоставить их международным экспертам — которые сейчас находятся в Думе.
Накануне российские военные обнаружили в пригороде Дамаска лабораторию боевиков по созданию химоружия и секретный склад с компонентами для него.
*«Джейш аль Ислам» — террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.
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