Стратегические цели России и США в Сирии не совпадают, заявили в госдепе

"Сложно увидеть, как Россия может разделять какие-либо стратегические цели Америки в Сирии. Москва заявляет о желании победить ИГ (запрещенная в РФ группировка), но направляет свои бомбы на воюющих против режима и даже гражданских лиц. Она заявляет, что хочет стабильную Сирию, но разрушает Женевский процесс отдельными направлениями, такими как Астанинский процесс, где она (Москва) диктует повестку дня. И это активно способствует распространению иранского влияния в Сирии и повсюду в регионе", — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США.

Митчелл утверждает, что главные цели Москвы в Сирии — это не сирийский народ и не стабильность региона. «Москва хочет сохранить свое присутствие в Сирии как отправную точку, с помощью которой можно повлиять на будущие события в Леванте и Восточном Средиземноморье. Она также хочет нанести глобальное видимое поражение Соединенным Штатам: создать негативный „демонстрационный эффект“ для пресечения наших целей здесь, чтобы вбить клин между нами и нашими союзниками», — сказал американский дипломат.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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