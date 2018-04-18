Шаманов ответил на слова госдепа о несовпадении целей России и США в Сирии

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что стратегические цели РФ в Сирии не совпадают с американскими. Митчелл утверждает, что главные цели Москвы в Сирии — это не сирийский народ и не стабильность региона, а сохранение своего присутствия в регионе.

"Последние годы демонстрируют, что они (цели), безусловно, не могут совпадать, потому что игнорирование России, как это было в 1990-е годы давно, позади. Однако они, сформировав коалицию стран, пытаются принизить роль России и идут на всякого рода провокационные действия, которые уже вышли за рамки разумного", — сказал Шаманов.

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