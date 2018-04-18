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Шаманов ответил на слова госдепа о несовпадении целей России и США в Сирии
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Шаманов ответил на слова госдепа о несовпадении целей России и США в Сирии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стратегические цели России и США в Сирии не могут совпадать, так как западная коалиция пытается игнорировать РФ, принижая ее роль в решении сирийского конфликта и идя провокации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что стратегические цели РФ в Сирии не совпадают с американскими. Митчелл утверждает, что главные цели Москвы в Сирии — это не сирийский народ и не стабильность региона, а сохранение своего присутствия в регионе.
"Последние годы демонстрируют, что они (цели), безусловно, не могут совпадать, потому что игнорирование России, как это было в 1990-е годы давно, позади. Однако они, сформировав коалицию стран, пытаются принизить роль России и идут на всякого рода провокационные действия, которые уже вышли за рамки разумного", — сказал Шаманов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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