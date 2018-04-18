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Представитель Общественного совета окружного УВД познакомился с работой полицейских Войковского
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Представитель Общественного совета окружного УВД познакомился с работой полицейских Войковского 

Управа района Войковский 36 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Член Общественного совета при УВД по САО Андрей Соснин посетил ОМВД России по Войковскому району. Гость познакомился с сотрудниками ряда подразделений.
— Целью визита было ознакомление с организацией работы территориального ОМВД. Были осмотрены служебные помещения, а также информационные стенды для граждан, — уточнили в пресс-службе УВД по САО.
Начальник отдела подполковник полиции Илья Тимков лично провел для гостя экскурсию, показав два спортивных зала и тир, где полицейские оттачивают навыки стрельбы. Соснин также посетил дежурную часть, где смог оценить работу полицейских и количество поступивших звонков.
В конце встречи Илья Тимков и Андрей Соснин обсудили дальнейшее взаимодействие. (ео)
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