Представитель Общественного совета окружного УВД познакомился с работой полицейских Войковского

Член Общественного совета при УВД по САО Андрей Соснин посетил ОМВД России по Войковскому району. Гость познакомился с сотрудниками ряда подразделений.

— Целью визита было ознакомление с организацией работы территориального ОМВД. Были осмотрены служебные помещения, а также информационные стенды для граждан, — уточнили в пресс-службе УВД по САО.

Начальник отдела подполковник полиции Илья Тимков лично провел для гостя экскурсию, показав два спортивных зала и тир, где полицейские оттачивают навыки стрельбы. Соснин также посетил дежурную часть, где смог оценить работу полицейских и количество поступивших звонков.

В конце встречи Илья Тимков и Андрей Соснин обсудили дальнейшее взаимодействие. (ео)