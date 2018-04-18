Русские испытывают на прочность техгигантов из США 

Обозреватель издания «Блумберг» Леонид Бершидский пишет, хотя российские цензоры преследуют «Телеграм» за отказ его главы предоставить коды доступа ФСБ, однако их целью будет скорее оказание давления на таких гигантов Кремниевой долины, как: «Амазон», «Гугл» и «Фейсбук».
Техгигантам предъявлен ультиматум: или закрыть доступ к «Телеграму» и удалить мессенджер из магазинов приложений, или подвергнуться репрессиям — вплоть до прекращения работы в России. Бершидский уверен, что эти компании не захотят жертвовать своим делом в России ради детища Дурова.
Роскомнадзор полон решимости идти до конца. Бершидский задается вопросом, насколько тяжелым будет противостояние, если все-таки тот же «Фейсбук» — могучая и влиятельная компания — решит не подчиниться.