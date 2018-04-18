В ОП РФ состоялся семинар по развитию «серебряного» волонтерства

Участники обсудили план мероприятий на 2018 год и поделились опытом работы региональных центров волонтерства 50+. Также на семинаре была представлена федеральная программа «Молоды душой». В ее рамках планируется создать 15 специальных центров организации добровольческой деятельности для людей старшего возраста в регионах по всей стране. Они появятся на базе геронтологических и молодежных центров, центров комплексного социального обслуживания некоммерческих организаций.

"Существуют три задачи: создать механизмы привлечения граждан старшего возраста в добровольческую деятельность, наладить между ключевыми партнерами связи, а также построить систему обучения добровольцев старшего возраста", — рассказал во время презентации Артем Метелев , член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

Программа реализуется совместно с фондом «Память поколений» при поддержке Министерства труда и Роспатриотцентра.

В семинаре также приняли участие директор по развитию благотворительного фонда «Память поколений» Людмила Томчук, директор «Центра развития социальных технологий» Алла Рекова и руководители региональных центров «серебряных» волонтеров.