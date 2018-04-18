Проверка на грамотность: жители Поморья написали «Тотальный диктант» 

«Тотальный диктант» проводится в юбилейный, 15-й раз в тысяче городов России и мира, на полярных станциях в Антарктиде, на международной космической станции. Жители Архангельской области тоже приняли участие в акции.
В Поморье для умниц и умников работали 24 площадки. У нас тоже были свои особенности — например, в областной библиотеке для слепых участники писали диктант шрифтом Брайля, а северодвинский роддом запустил акцию в акции — «Русский язык с молоком матери». Будущие мамы Северодвинска за написание диктанта получили памятные призы.
Журналисты «АиФ в Архангельске» тоже решили проверить свою грамотность. Мы писали диктант в библиотеке САФУ. В этом году текст для диктанта составляла российская современная писательница из Казани Гузель Яхина. Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Это отрывки из неопубликованного романа писательницы «Дети мои». Архангельск писал отрывок под названием «Вечер» (разные отрывки писали участники в различных часовых поясах. — Ред.). Достаточно небольшой текст, в который уместился рассказ о том, как учитель направляется с работы домой, при этом автор описывает внутренний мир своего героя Якоба Ивановича Баха и его склонность избегать всякое общение. Нельзя сказать, что текст был очень сложный для проверки правописания, практически не было слов со сложной орфографией, но вот над пунктуацией пришлось несколько раз серьёзно думать и вспоминать правила обособления причастных и деепричастных оборотов. Нам повезло — на нашей площадке мы писали текст под профессиональную размеренную диктовку преподавателей кафедры русского языка и речевой культуры САФУ.
По словам Юлии Ларионовой, координатора «Тотального диктанта» в регионе, в следующем году Архангельск может стать столицей проведения акции, но во вступительном видеосюжете организаторы намекнули, что такой статус всё же достанется городу Калининграду. Еще посмотрим, где будет больше отличников! Кстати, результаты можно уже увидеть с 18 апреля на официальном сайте акции. О том, как архангелогородцы справились с заданием, мы расскажем в следующих номерах.