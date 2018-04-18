3,2 кг свинных ног изъяли у предпринимателя в Нижегородской области 

Предприниматель в Нижегородской области продавал недоброкачественной мясную продукцию. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В ходе проверки регионального Россельхознадзора у индивидуального предпринимателя в Нижегородской области изъяли 3,2 кг свиных ног предназначенных для последующей реализации.
Продукцию утилизировали как небезопасную из-за отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст 10.8 КоАП РФ.