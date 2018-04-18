3,2 кг свинных ног изъяли у предпринимателя в Нижегородской области

Предприниматель в Нижегородской области продавал недоброкачественной мясную продукцию. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ходе проверки регионального Россельхознадзора у индивидуального предпринимателя в Нижегородской области изъяли 3,2 кг свиных ног предназначенных для последующей реализации.