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195 млн рублей выделят кубанской культуре из краевого бюджета
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195 млн рублей выделят кубанской культуре из краевого бюджета 

АиФ — Юг 32 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Выделенные средства пойдут на укрепление материально-технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры.
Субсидии предоставлены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». В нее входит ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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