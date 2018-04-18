Саперы ЦВО защитят от паводка мост, связывающий башкирское село с больницами и школами

Разрушение льда проводится на затороопасном участке реки Большой Инзер недалеко от села Усмангали. В ходе подрывных работ специалисты планируют использовать тонну тротила.

Саперы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к разрушению льда на реке Большой Инзер в Белорецком районе Башкирии

Сводный отряд инженерной бригады совершил 200-километровый марш к месту работ, провел рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ.

Разрушение льда проводится на затороопасном участке реки для защиты единственного моста, обеспечивающего сообщение жителей села Усмангали с ближайшими медицинским и образовательным учреждениями, находящимися в райцентре Инзер. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.

В апреле саперы ЦВО уже провели подрывы льда на реке Белая, защитив от подтопления пять населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек. В Центральном военном округе более 4,7 тысяч военнослужащих с приданными 800 единицами техники находятся в готовности для оказания помощи регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.