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Саперы ЦВО защитят от паводка мост, связывающий башкирское село с больницами и школами
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МЧС обратилось к москвичам

Саперы ЦВО защитят от паводка мост, связывающий башкирское село с больницами и школами 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Разрушение льда проводится на затороопасном участке реки Большой Инзер недалеко от села Усмангали. В ходе подрывных работ специалисты планируют использовать тонну тротила.
Саперы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к разрушению льда на реке Большой Инзер в Белорецком районе Башкирии.
Сводный отряд инженерной бригады совершил 200-километровый марш к месту работ, провел рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ.
Разрушение льда проводится на затороопасном участке реки для защиты единственного моста, обеспечивающего сообщение жителей села Усмангали с ближайшими медицинским и образовательным учреждениями, находящимися в райцентре Инзер. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.
В апреле саперы ЦВО уже провели подрывы льда на реке Белая, защитив от подтопления пять населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек. В Центральном военном округе более 4,7 тысяч военнослужащих с приданными 800 единицами техники находятся в готовности для оказания помощи регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.
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