Кирилл Молчанов объяснил, чем Гройсман похож на Брежнева

В комментарии Ukraina.ru замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов озвучил свою точку зрения на перенос доклада премьер-министра Украины Владимира Гройсмана перед депутатами.

Эксперт сослался на сегодняшнее заявления Дмитрия Гордона (журналиста и телеведущего — ред.), который сегодня на своей странице в Facebook написал, что Гройсман пойдет в отставку, а парламентские будут перевыборы в середине сентября.

«Такой сценарий возможен, но я не думаю, что у президента Порошенко хватит политической воли его реализовать. На сегодняшний день, это больше запугивание премьер-министра, если не «Народного Фронта». Думаю, Гройсмана будут сильно пугать этим, чтобы он был более сговорчив, поменьше пиарился сам и позволял пиариться президенту на социальной инфраструктуре», — выдвинул свой прогноз эксперт.

В то же время отставка председателя Кабинета Министров и роспуск парламента — это план «Б» администрации президента . По мнению Молчанова, ближе к июню этот вопрос будет на повестке дня.

Но почему все-таки премьер постоянно переносит свой доклад перед депутатами? Потому что ему не о чем отчитываться, а период правления главы Кабмина можно сравнить с «брежневским» периодом — уверен эксперт.

«Я так понимаю, что его феерическое выступление 16 апреля на программе «Свобода слова» — это и есть отчет правительства. Гройсман занимается популизмом, но не тем, чем должен. Только всякие баржи с арбузами встречает. Два года премьерства Гройсмана можно охарактеризовать как стабильность нищеты, «брежневский» застой. Зато сам он считает себя крепким хозяйственником», — оценил работу премьер-министра аналитик.

Мало того, Кирилл Молчанов уверен, что глава КМУ поступит, как и в прошлом году — согласно регламенту Верховной Рады он может прислать отчет о результатах деятельности правительства в письменном виде, а сам не появляться.

Так, Гройсман игнорирует украинский парламент, хотя сам является продуктом коалиционного правительства. Однако, подметил политолог, в нормальных парламентско-президентских республиках правительством отчет предоставляется по первому требованию депутатов.

Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана отсчитывает уже третий год работы. Верховная Рада назначила экс-спикера Гройсмана главой Кабинета 14 апреля 2016 года.

Отчет о результатах работы Кабмина в Верховной Раде перенесен на 20 июня, хотя должен был быть в середине апреля.