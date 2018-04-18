Военнослужащие ЦВО восстановят прерванное из-за половодья сообщение с селами в Саратовской области

Валерия Радаева в военное ведомство. Решение о наведении временной паромной переправы через реку Камелик было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области

Военнослужащие инженерной бригады Центрального военного округа восстановят сообщение с селами Перелюбского района Саратовской области через реку Камелик.

Решение о наведении временной паромной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство.

В настоящее время через реку Камелик ведется строительство основного моста длиной 170 м. Для обеспечения переправы местного населения год назад была сооружена дамба и временный железобетонный мост, которые из-за паводков также оказались под водой.