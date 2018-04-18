Военнослужащие ЦВО восстановят прерванное из-за половодья сообщение с селами в Саратовской области 

Решение о наведении временной паромной переправы через реку Камелик было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство.
Военнослужащие инженерной бригады Центрального военного округа восстановят сообщение с селами Перелюбского района Саратовской области через реку Камелик.
Решение о наведении временной паромной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство.
В настоящее время через реку Камелик ведется строительство основного моста длиной 170 м. Для обеспечения переправы местного населения год назад была сооружена дамба и временный железобетонный мост, которые из-за паводков также оказались под водой.
Подразделения понтонно-переправочного батальона сегодня начали 600 километровый марш из Башкирии в село Большая Тарасовка, где на реке наведут временную паромную переправу. Ранее военные инженеры провели здесь рекогносцировку.