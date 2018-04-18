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В Костроме работает горячая линия по вопросам вакцинации
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В Костроме работает горячая линия по вопросам вакцинации 

АиФ Владимир 38 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В преддверии Европейской недели иммунизации в Костромской области начала работать горячая линия по вакцинации.
Все желающие смогут позвонить специалистам с 16 по 30 апреля — с 9 до 16 часов. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра эпидемиологии проконсультируют жителей по вопросам детской и взрослой вакцинации.
Номера телефонов:
Управление Роспотребнадзора по Костромской области (8-4942) 42-81-89, 42-74-11, 42-68-08  Территориальный отдел в Галичском районе (Антроповский район, Буй, Буйский район, Галич, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский, Чухломский районы) Галич (8-49437) 2-15-03 Буй (8-49435) 4-56-39  Территориальный отдел в Островском районе (Кадыйский и Макарьевский районы, Нея и Нейский район, Островский и Судиславский районы) Островское (8-49438) 2-77-33 Судиславль (8-49433) 2-12-69  Территориальный отдел в Шарьинском районе (Вохомский и Кологривский районы, Мантурово, Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский районы, Шарья, Шарьинский район) Шарья (849449) 5-63-39  Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области (8-4942) 47-09-31
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