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Новый «Галамарт» открылся в Санкт-Петербурге на проспекте Пятилеток
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Новый «Галамарт» открылся в Санкт-Петербурге на проспекте Пятилеток 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Санкт-Петербург, встречай новый «Галамарт»! Новый магазин постоянных распродаж начал свою работу в техническом режиме и уже радует покупателей низкими ценами и большим выбором товаров. Праздничное открытие состоится 21 апреля в ТЦ «Торговый Двор». На открытии гостей ожидают: ШОК-цены: комплект постельного белья или электрический чайник всего за 199 рублей, напольная сушилка за 299 рублей или набор посуды за 399 рублей; суперконкурс «Вынеси за 60 секунд», по условиям которого каждый участник бесплатно забирает домой все, что сможет донести до кассы за одну минуту! подарки для всех, кто совершит покупку от 500 рублей. Главный подарок праздника — телевизор! специальные цены на товары из разных категорий. Формат «магазина у дома» очень удобен. В «Галамарте» можно легко найти все самое необходимое, не тратя времени на поиски и дорогу. Широкий ассортимент — более 7000 наименований товаров, — а также регулярные сезонные распродажи делают «Галамарт» по-настоящему народным магазином. Конкретно Адрес магазина в Санкт-Петербурге: ТЦ «Торговый Двор», проспект Пятилеток, 2. Праздничное открытие состоится 21 апреля, начало в 10.00. Время работы магазина: с 10.00 до 22.00.
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