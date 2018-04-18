В МособлЕИРЦ назначили нового генерального директора 

Владислав Колесников стал новым генеральным директором Московского областного единого информационно-расчетного центра (МособлЕИРЦ), говорится в сообщении пресс-службы организации.
«Решением совета директоров ООО «МособлЕИРЦ» с 1 апреля 2018 года генеральным директором общества назначен Колесников Владислав Анатольевич», — говорится в сообщении.
Колесников родился в Можге Удмуртской Республики в 1984 году. В 2006 году окончил Ижевский государственный университет, факультет «Прикладная математика». В 2013 с красным дипломом окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».
«Профессиональная деятельность Владислава Колесникова на протяжении последних 12 лет связана с работой в топливно-энергетическом комплексе: занимал должность начальника отдела экономического анализа и тарифов в ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», затем — заместителя управляющего директора — коммерческого директора ОАО «Энергосбыт-Плюс» и генерального директора ООО «ЕЭС Гарант», — добавляется в сообщении.
Главным в стратегии развития расчетного центра Колесников видит реализацию идеи МособлЕИРЦ как современного, клиентоориентированного, эффективного цифрового сервиса, надежного партнера ресурсоснабжающих организаций в Московской области.