В МособлЕИРЦ назначили нового генерального директора

Владислав Колесников стал новым генеральным директором Московского областного единого информационно-расчетного центра (МособлЕИРЦ), говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Решением совета директоров ООО «МособлЕИРЦ» с 1 апреля 2018 года генеральным директором общества назначен Колесников Владислав Анатольевич», — говорится в сообщении.

«Профессиональная деятельность Владислава Колесникова на протяжении последних 12 лет связана с работой в топливно-энергетическом комплексе: занимал должность начальника отдела экономического анализа и тарифов в ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», затем — заместителя управляющего директора — коммерческого директора ОАО «Энергосбыт-Плюс» и генерального директора ООО «ЕЭС Гарант», — добавляется в сообщении.