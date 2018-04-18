Ещё
Вольфрам испытали на готовность к термоядерным реакторам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Вольфрам испытали на готовность к термоядерным реакторам 

Чердак 37 минут назад
Фото: Чердак
В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН разработана методика оптической диагностики металлической поверхности, позволяющая изучать растрескивание вольфрама при мощном нагреве в реальном времени. Выяснилось, что его динамика заметно отличается от предсказанной теоретически. Соответствующая статья опубликована в Physica Scripta.
Множество лабораторий по всему миру изучают действие мощных потоков плазмы на материалы. В этом есть большой практический смысл — устойчивость материалов первой стенки вакуумной камеры является ключевой проблемой при создании термоядерных реакторов. Слияние ядер идет тем интенсивнее, чем выше температура, поэтому ожидается, что в грандиозном строящемся по инициативе российских атомщиков токамаке ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) температура плазмы достигнет 150 миллионов градусов по Цельсию.
В теории она будет удерживаться магнитным полем, но на практике в экспериментальном реакторе неизбежны неконтролируемые выбросы плазмы — пусть и кратковременные, но интенсивные. Поэтому наиболее подходящим материалом для термоядерного реактора считается вольфрам — металл, устойчивый к нагреву и радиационным нагрузкам. Во время импульсного нагрева вольфрам, как и любой другой материал, сильно расширяется, а затем — при охлаждении — сжимается и трескается.
Чтобы спрогнозировать поведение вольфрама при таких запредельных нагрузках, ученые воспользовались экспериментальным стендом BETA (Beam of Electron for material Test Applications). До сих пор в реальном времени изучать действие мощных нагревающих импульсов не удавалось — они дают паразитное свечение в точке попадания в вольфрам, из-за чего засвечивается все изображение. Поэтому в новой работе физики использовали мощный пучок электронов. При попадании в материал он дает относительно мало фонового света, который мешает в оптической диагностике. А чтобы точнее понять, что происходит при тепловом ударе, дополнительно применялся диагностической лазер. В итоге исследователям удалось достичь параметров нагрева, сходных с предполагаемыми импульсами плазмы в реакторе ITER (продолжительность — до 300 микросекунд, мощность — до десяти гигаватт на квадратный метр).
Выяснилось, что процесс растрескивания проходит намного сложнее, чем предполагалось ранее. Трещины на вольфраме, вопреки ожиданиям, могут появляться не во время самого теплового воздействия, а с неожиданно большой задержкой после него. Сам тепловой удар длился меньше миллисекунды, но поверхность вольфрама трескалась не во время импульса, а через несколько секунд после него — когда металл уже остывал до комнатной температуры. Новые данные позволят значительно точнее спрогнозировать поведение этого материала в термоядерном реакторе.
Чердак: последние новости
«Взрослые люди со степенями не помнят и не понимают школьный курс химии» Европейские спутники посчитали российскую землю Как не проиграть роботам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением204
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Госдеп пригрозил применить силу против России56
Найдена «подлодка Гитлера»8
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко92
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение