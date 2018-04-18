Газинформсервис и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве

С 18 по 19 апреля в Санкт-Петербурге проходит Петербургский цифровой форум — 2018, который посвящен теме построения в России цифровой экономики. Компания «Газинформсервис» выступила партнером этого события. На форуме генеральный директор компании Валерий Пустарнаков и проректор по экономике и финансам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Александр Речинский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработки импортозамещающего программного обеспечения.

Компания «Газинформсервис» и Политехнический университет будут развивать совместные научные разработки в области кибербезопасности, аналитики больших данных и машинного обучения. Как отмечает руководство обеих организаций, заключение соглашения стало важным шагом на пути к интеграции в современных условиях науки, образования и производственной деятельности в реальном секторе экономики.

Подписание меморандума о сотрудничестве между компанией и университетом дало старт развитию совместных проектов в сфере информационной безопасности, в том числе с применением методов big data и machine learning. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка прототипа системы расширенной аналитики комплексной безопасности сложных информационных и киберфизических систем с реализацией аналитических моделей и программных средств.

Петербургский цифровой форум призван стать площадкой для прямого диалога субъектов создаваемой цифровой экономики в масштабах города и региона. Программа мероприятия включает секции: «Информационная безопасность», «Бизнес до и после цифры», «Цифровые финансы», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровой город». Эксперты и представители бизнеса обсудят электронную коммерцию, облачные технологии и криптовалюту, а также изменение образовательной сферы и рынка труда в новых условиях перехода к цифровой экономике.