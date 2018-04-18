Ещё
Газинформсервис и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Газинформсервис и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве 

Anti-Malware.ru 40 минут назад
С 18 по 19 апреля в Санкт-Петербурге проходит Петербургский цифровой форум — 2018, который посвящен теме построения в России цифровой экономики. Компания «Газинформсервис» выступила партнером этого события. На форуме генеральный директор компании Валерий Пустарнаков и проректор по экономике и финансам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Александр Речинский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработки импортозамещающего программного обеспечения.
Компания «Газинформсервис» и Политехнический университет будут развивать совместные научные разработки в области кибербезопасности, аналитики больших данных и машинного обучения. Как отмечает руководство обеих организаций, заключение соглашения стало важным шагом на пути к интеграции в современных условиях науки, образования и производственной деятельности в реальном секторе экономики.
Подписание меморандума о сотрудничестве между компанией и университетом дало старт развитию совместных проектов в сфере информационной безопасности, в том числе с применением методов big data и machine learning. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка прототипа системы расширенной аналитики комплексной безопасности сложных информационных и киберфизических систем с реализацией аналитических моделей и программных средств.
Петербургский цифровой форум призван стать площадкой для прямого диалога субъектов создаваемой цифровой экономики в масштабах города и региона. Программа мероприятия включает секции: «Информационная безопасность», «Бизнес до и после цифры», «Цифровые финансы», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровой город». Эксперты и представители бизнеса обсудят электронную коммерцию, облачные технологии и криптовалюту, а также изменение образовательной сферы и рынка труда в новых условиях перехода к цифровой экономике.
Anti-Malware.ru: последние новости
Facebook, Microsoft, HP не будут помогать правительствам в кибератаках Злоумышленники взломали казино через умный термометр Госдума планирует запретить госзакупки оборудования и ПО из США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением209
Госдеп пригрозил применить силу против России72
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»8
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко98
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение