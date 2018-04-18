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Одесситы ликвидировали последствия вандализма на Аллее Славы
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Одесситы ликвидировали последствия вандализма на Аллее Славы 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает корреспондент Ukraina.ru с места событий.
Утром 18 апреля 2018 года национал-радикалы закрасили красной краской гранитные плиты с надписями российских городов-героев в Великой Отечественной войне На их месте вандалы написали названия украинских городов в зоне АТО в Донбассе. Были закрашены городов: «Москва», «Мурманск», «Новороссийск», «Волгоград» и «Тула». Вместо них появились надписи: «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и прочие.
На видеозаписи, сделанной сегодня на Аллее Славы, четко видно: никаких красной краски на мемориальных табличках не осталось.
Полиция начала проверку по факту инцидента, после проведения которой событие получит правовую квалификацию. Дело поручили сотрудникам Приморского отдела.
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