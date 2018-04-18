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Капитальный ремонт подъездов завершат в Сосенском
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Капитальный ремонт подъездов завершат в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Капитальный ремонт подъездов многоквартирного дома планируется завершить в поселении Сосенское 23 апреля. Он начался 5 марта.
— Сотрудники подрядной организации реализовали большой объем работ в рамках программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2018-2020 годов», — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Она отметила, что в подъездах МКД по адресу: поселок Газопровод, дом №10, — специалисты покрасили стены, потолки и заменили покрытие пола.
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