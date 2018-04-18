Пушков придумал ответ Великобритании на возможный запрет вещания RT

«У нас в России действует BBC, являющаяся государственной компанией, которая по всем критериям может быть приравнена к RT. И если RT запретят вещать в Великобритании, то я более чем убеждён, что аналогичные меры будут приняты по отношению к BBC в России, и BBC потеряет здесь очень серьезную точку вещания», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Сенатор отметил, Великобритания в данном случае находится в «уязвимом положении», а потому выбирает другую тактику: «потихоньку удушать отдельными расследованиями, акциями и так далее».

Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT. Претензии касаются «вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала».