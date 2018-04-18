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Пушков придумал ответ Великобритании на возможный запрет вещания RT
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Пушков придумал ответ Великобритании на возможный запрет вещания RT 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду призвал в случае ограничения вещания телеканала RT в Великобритании пойти на аналогичные меры в отношении русской службы BBC.
«У нас в России действует BBC, являющаяся государственной компанией, которая по всем критериям может быть приравнена к RT. И если RT запретят вещать в Великобритании, то я более чем убеждён, что аналогичные меры будут приняты по отношению к BBC в России, и BBC потеряет здесь очень серьезную точку вещания», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Сенатор отметил, Великобритания в данном случае находится в «уязвимом положении», а потому выбирает другую тактику: «потихоньку удушать отдельными расследованиями, акциями и так далее».
Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT. Претензии касаются «вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала».
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