Ещё
КС РФ одобрил уголовное наказание гендиректора за увольнение беременной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

КС РФ одобрил уголовное наказание гендиректора за увольнение беременной 

Время бухгалтера 45 минут назад
Генерального директора компании привлекли к уголовной ответственности по ст. 145 УК РФ за увольнение беременной сотрудницы за прогул, чего делать запрещено.
Будучи несогласным со столь суровым наказанием, он оспорил в КС РФ конституционность:
ст. 261 ТК РФ, которая запрещает увольнять беременных, за исключением случаев ликвидации компании; ст. 145 УК РФ, которая устанавливает за это уголовную ответственность.
По мнению руководителя фирмы, эти нормы противоречат ч. 3 ст. 17 Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
Ведь ТК РФ не позволяет работодателю расстаться с сотрудницей «в интересном положении», которая не исполняет свои трудовые обязанности (в том числе путем прогула), тем самым допуская злоупотребление ею своими правами.
КС РФ не согласился и отказался принять заявление к рассмотрению.
Объяснил это тем, что указанные нормы не нарушают Основной закон, поскольку Россия является социальным государством и повышенная защита беременных женщин в нем обусловлена гуманистическими началами.
Учитывая роль женщины в продолжении рода, государство обязано создавать для нее дополнительные гарантии, в том числе в сфере трудовых отношений, ориентированные на охрану материнства.
Международно-правовые акты содержат на этот счет аналогичный подход: специальные меры для охраны материнства не считаются дискриминационными.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 353-О  «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Черепанцева Петра Петровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 145 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Налог на имущество могут перестать рассчитывать по кадастру Неуплата НДС со ссылкой на письма Минфина и ФНС снимает все претензии По данным ККТ могут доначислить налоги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением209
Госдеп пригрозил применить силу против России72
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»8
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко98
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение