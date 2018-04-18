КС РФ одобрил уголовное наказание гендиректора за увольнение беременной

Генерального директора компании привлекли к уголовной ответственности по ст. 145 УК РФ за увольнение беременной сотрудницы за прогул, чего делать запрещено.

Будучи несогласным со столь суровым наказанием, он оспорил в КС РФ конституционность:

ст. 261 ТК РФ, которая запрещает увольнять беременных, за исключением случаев ликвидации компании; ст. 145 УК РФ, которая устанавливает за это уголовную ответственность.

По мнению руководителя фирмы, эти нормы противоречат ч. 3 ст. 17 Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Ведь ТК РФ не позволяет работодателю расстаться с сотрудницей «в интересном положении», которая не исполняет свои трудовые обязанности (в том числе путем прогула), тем самым допуская злоупотребление ею своими правами.

КС РФ не согласился и отказался принять заявление к рассмотрению.

Объяснил это тем, что указанные нормы не нарушают Основной закон, поскольку Россия является социальным государством и повышенная защита беременных женщин в нем обусловлена гуманистическими началами.

Учитывая роль женщины в продолжении рода, государство обязано создавать для нее дополнительные гарантии, в том числе в сфере трудовых отношений, ориентированные на охрану материнства.

Международно-правовые акты содержат на этот счет аналогичный подход: специальные меры для охраны материнства не считаются дискриминационными.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 353-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Черепанцева Петра Петровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 145 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»