Минпромторг деньгами поддержит попавшие под санкции компании 

Минпромторг разработал механизм поддержки компаниям, которые попали под американские санкции. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям
В числе этих закупок есть также область металлургии. По словам Мантурова, главное, чтобы ответные меры на санкции не навредили российским потребителям и производителям.
По мнению Мантурова, властям и бизнесу нужно сообща находить ответы на новые американские санкции, передает «Газета.ru».
Американский Минфин ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний, включив их в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). США запретили любые деловые отношения с РФ, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные переводы в интересах этих структур.
Ранее стало известно, что Вашингтон не собирается вводить новые санкции против России. Это подтвердило письмо, которое администрация президента США Дональда Трампа направила в российское посольство.