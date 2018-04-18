Минпромторг деньгами поддержит попавшие под санкции компании

Минпромторг разработал механизм поддержки компаниям, которые попали под американские санкции. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям

В числе этих закупок есть также область металлургии. По словам Мантурова, главное, чтобы ответные меры на санкции не навредили российским потребителям и производителям.

По мнению Мантурова, властям и бизнесу нужно сообща находить ответы на новые американские санкции, передает «Газета.ru»