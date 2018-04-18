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Минпромторг деньгами поддержит попавшие под санкции компании
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Минпромторг деньгами поддержит попавшие под санкции компании 

360tv.ru 45 минут назад
Минпромторг разработал механизм поддержки компаниям, которые попали под американские санкции. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике и по автомобилям
Денис Мантуров.
В числе этих закупок есть также область металлургии. По словам Мантурова, главное, чтобы ответные меры на санкции не навредили российским потребителям и производителям.
По мнению Мантурова, властям и бизнесу нужно сообща находить ответы на новые американские санкции, передает «Газета.ru».
Американский Минфин ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний, включив их в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). США запретили любые деловые отношения с РФ, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные переводы в интересах этих структур.
Ранее стало известно, что Вашингтон не собирается вводить новые санкции против России. Это подтвердило письмо, которое администрация президента США Дональда Трампа направила в российское посольство.
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