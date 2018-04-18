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В Подмосковье убрали 160 кубометров мусора
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МЧС обратилось к москвичам

В Подмосковье убрали 160 кубометров мусора 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что на прошлой неделе в Подмосковье убрали очень много мусорных навалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.
"За минувшую неделю, по предписаниям инспекторов ликвидировано шесть очаговых навалов мусора, выявленных ранее. Всего с осени прошлого года собрано и утилизировано в соответствии с законодательством 5950 очаговых навалов мусора", — заявила по данному поводу главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Только за минувшую неделю четыре очаговых навала мусора убрано в Талдомском районе, еще два — в Каширском муниципальном районе. Общий объем убранных отходов составил около 160 кубометров.
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