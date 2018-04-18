Режиссер К. Серебренников в суде поблагодарил людей по всему миру и своих коллег за поддержку

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников , обвиняемый по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», поблагодарил людей по всему миру и своих коллег за поддержку, передает корреспондет Агентства городских новостей «Москва» из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство следователя о продлении ему домашнего ареста.

«Я хочу поблагодарить всех людей по всему миру, их очень много, я признателен коллегам, которые на церемонии «Золотой маски» выразили слова поддержки, я горд за свой коллектив «Гоголь-центр», я благодарен моей киногруппе за помощь в работе над фильмом «Лето» — заявил в суде режиссер.

«Папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня», — закончил К. Серебренников свое выступление.

Расследование уголовного дела завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России , как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.

Следователь по делу сообщал Агентству «Москва», что материалы в отношении главного бухгалтера АНО «Седьмая Студия» Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.

Фигурантами дела являются К. Серебренников, бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин , Н. Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» А. Малобродский, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».

Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий выделенных «Седьмой Студии». Таким образом были похищены бюджетные средства.