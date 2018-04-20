Техтребования на проектирование домов по программе реновации в Москве обсудят эксперты 

Технические требования на проектирование домов по программе реновации жилфонда Москвы будут вынесены на обсуждение экспертов, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина.
«Как только технические требования будут утверждены, мы вынесем их на серьезное профессиональное и экспертное обсуждение, объясняя, что мы хотим и от заказчиков, и от строителей. В технических требованиях очень много нового — там и «смарт-стандарт», который определит развитие кварталов реновации в русле технологий «умного города», там и решения, выработанные в результате опросов граждан, которые посещали шоу-рум квартир по реновации, работавший на ВДНХ. Есть «новеллы», предложенные крупными компаниями-застройщиками», — приводятся в сообщении слова О. Рындина.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на заседании Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства, которое прошло на днях, обсуждались практически все аспекты, которые будут в технических требованиях. «Получено достаточно много замечаний, но мы, тем не менее, надеемся учесть все нюансы и в короткие сроки представить документ на утверждение», — пояснил он.
По словам С. Левкина, технические требования станут главным документом как для государственных заказчиков, так и для строителей. Впоследствии, на основе технических требований может быть создан Московский стандарт реновации.
«В августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы куда вошел 5 тыс. 171 жилой дом. На данный момент городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов. Их градостроительный потенциал оценивается в 3,6 млн кв. м. Этот перечень не является окончательным. На утвержденных площадках планируется построить 533 дома на 41 тыс. 865 квартир. Это позволит переселить 120 тыс. человек. График переселения должен быть сформирован до конца 2019 г.», — добавили в пресс-службе.