Техтребования на проектирование домов по программе реновации в Москве обсудят эксперты

Технические требования на проектирование домов по программе реновации жилфонда Москвы будут вынесены на обсуждение экспертов, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина.

«Как только технические требования будут утверждены, мы вынесем их на серьезное профессиональное и экспертное обсуждение, объясняя, что мы хотим и от заказчиков, и от строителей. В технических требованиях очень много нового — там и «смарт-стандарт», который определит развитие кварталов реновации в русле технологий «умного города», там и решения, выработанные в результате опросов граждан, которые посещали шоу-рум квартир по реновации, работавший на ВДНХ. Есть «новеллы», предложенные крупными компаниями-застройщиками», — приводятся в сообщении слова О. Рындина.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на заседании Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства, которое прошло на днях, обсуждались практически все аспекты, которые будут в технических требованиях. «Получено достаточно много замечаний, но мы, тем не менее, надеемся учесть все нюансы и в короткие сроки представить документ на утверждение», — пояснил он.

По словам С. Левкина, технические требования станут главным документом как для государственных заказчиков, так и для строителей. Впоследствии, на основе технических требований может быть создан Московский стандарт реновации.