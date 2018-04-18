США пригрозили Турции санкциями в случае покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 (истребители пятого поколения — ред.)", — сказал представитель ведомства на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.