Белла Торн благодаря Инстаграму заработала себе на дом

Американская актриса и певица Белла Торн призналась, что считает социальные сети своей основной работой. Звезда похвасталась своими заработками, и они впечатляют.

За жизнью Беллы Торн в Инстаграме следит более 17 миллионов человек. Они критикуют 20-летнюю девушку за неправильный образ жизни и странную одежду. А Белла не просто терпит все это, но и неплохо зарабатывает в придачу. Ведь для рекламодателей чем больше комментариев, тем лучше. Недавно журнал Vogue сделал для своих социальных сетей видеозапись одного дня с Беллой. Во время беседы девушка откровенно рассказала о своих успехах и том, почему она постоянно экспериментирует на съемках и не останавливается ни на один день. Оказывается, Инстаграм для нее не просто развлечение, а хороший источник денег.

По словам Беллы, за два года «работы» в Инстаграме она увеличила свое состояние настолько, что смогла купить неплохой особняк в Лос-Анджелесе . При этом девушка поделилась тем, что начинала всего лишь с двумя сотнями долларов в кармане. А теперь за один только рекламный пост в Инстаграме она берет 65 тысяч долларов. Пост в Сторис Инстаграма или Снэпчата стоит дешевле, но тоже немало: от 10 тысяч долларов.

Интернет-пользователи шокированы и вряд ли теперь будут смеяться над девушкой. «Как у них это получается..» «Тоже так хочу» «А на нас ведь зарабатывают. Надо отписаться мигом, пусть носит, что хочет» «А что она будет делать, если вслед за телеграм и Инстаграм запретят или он закроется?» Похоже, социальные сети приносят Белле больше средств, чем актерская или музыкальная карьера. Ей бы следовало задуматься, и, возможно, пересмотреть свой род деятельности. Ведь, даже если все соцсети закроются, навыки Беллы в продюсировании и пиаре могут пригодиться всегда.

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