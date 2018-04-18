В Ярославле отметили Международный день памятников и исторических мест

18 апреля в Ярославском музее-заповеднике департамент охраны объектов культурного наследия провел рабочий семинар, темой которого стала государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Сотрудники департамента поделились опытом по сохранению и постановке на учет таких объектов, а также рассказали представителям органов местного самоуправления о том, как правильно проводить ремонт на такого рода памятниках.

Основной темой обсуждения стало налаживание взаимодействия органов местного самоуправления с Правительством региона для формирования единой политики в сфере охраны объектов культурного наследия.

— На сегодняшний день на территории региона более 3 тысяч выявленных объектов культурного наследия, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Они пока не отнесены к категории федеральных, региональных или местных. В настоящее время 73 объекта местного значения, и большая их часть находится на территории Ярославля . Это количество будет увеличиваться по мере включения выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации путем проведения государственных историко-культурных экспертиз. В этом направлении необходимы активная позиция органов местного самоуправления и активное взаимодействие их с Правительством области.

Новая система взаимодействия муниципальных районов с Правительством региона в сфере охраны памятников местного (муниципального) значения поможет усилить контроль за сохранением объектов культурного наследия региона.