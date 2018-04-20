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В России впервые заработала организация для мужчин, переживших насилие
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В России впервые заработала организация для мужчин, переживших насилие 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сотрудники этого центра считают, что в мире и в стране существует проблема насилия женщин над мужчинами, которая не поучает огласку и не решается. Первая в России организация, помогающая мужчинам, — это кризисный центр «Двоеточие», который начал свою работу в Санкт-Петербурге. Центр было создан для оказания помощи и поддержки мужчинам, которые оказались жертвами физического или сексуального насилия.
«В мире широко освещена только одна сторона проблемы партнерского насилия: женщина — пострадавшая, мужчина — агрессор. Но существует другая, не менее важная. Мы говорим о проблеме насилия женщин над мужчинами», — сказано в пресс-релизе центра «Двоеточие».
Руководитель центра Ирина Чей отметила, что в России проблема насилия над мужчинами как таковая не решается никак: нет таких мест, куда пострадавшие могли бы обратиться за помощью. Организаторы центра надеются, что их инициатива получит распространение. По словам специалистов, каждый обратившийся в «Двоеточие» мужчина может рассчитывать на несколько бесплатных консультаций юриста и психолога. В свою очередь проект «Собака.ру», сообщивший об этой новации, информирует, что за помощью в центр можно обращаться не только приходя лично, но и, например, по скайпу или по переписке. Данные психологических исследований говорят о том, что проявление женской агрессии присуще тем семьям, в которых мужчина отдает жене ведущую роль в решении всех семейных вопросов. Также в группе риска в этом плане — мужчины, материально незащищенные. Эксперты отмечают, что женщинам присуще психоэмоциональное подавление, которое чаще проявляется в форме обесценивания, сравнивания, бесконечной неудовлетворенности и критики. Последствиями психоэмоционального насилия могут быть хронический стресс и связанные с ним заболевания вплоть до психических расстройств. Ранее МедикФорум писал о том, почему многие красивые женщины оказываются несчастливыми.
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